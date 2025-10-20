In den kommenden Monaten wird der Spielplatz in Beuna grunderneuert. Dafür nimmt die Stadt rund 75.000 Euro in die Hand. Welche Elemente der neue Spielplatz bekommen soll, wann er voraussichtlich eröffnet werden soll und welche Arbeiten rund um den Spielplatz gleich miterledigt werden sollen.

So möchte die Stadt Merseburg den neuen Spielplatz in Beuna bestücken

Der Spielplatz Beuna wird komplett neugemacht. Auch einen Sandspielbereich mit Bagger soll der neue Spielplatz haben.

Beuna/MZ. - Der Spielplatz Beuna in der ehemaligen Siedlung ist in die Jahre gekommen; die Kletterburg aus Holz mit Rutsche ist „am Ende ihrer Lebenszeit“, so formulierte es ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Merseburg in der letzten Sitzung des Bauausschusses. Deshalb will die Stadt dem Spielplatz Beuna ein komplett neues Gesicht verpassen und in diesem Zuge auch den umliegenden Bereich einigen kleinen Schönheitsoperationen unterziehen.