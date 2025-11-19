Chemieunfall, Großbrand, Blackout „Sind bisher mit Glück durch Krisen geschlittert, aber der Bürger ist nicht vorbereitet“ - Braucht Merseburg einen Krisenmanager?

Merseburg will eine Stelle „Sachbearbeiter Kritische Infrastruktur“ einführen. Dort sollen Notfallpläne geschrieben, Übungen für den Ernstfall geplant und die Aufgaben der Stadt in Krisensituationen koordiniert werden. Doch einige Räte sprechen sich gegen die Einführung der Stelle aus. Braucht Merseburg einen Krisenmanager?