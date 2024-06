Rossbach/MZ - Der bereits 16. Firmenteam-Triathlon an der Hasse in Roßbach wird am Sonnabend, 22. Juni, ab 11 Uhr ausgetragen. Es ist ein ungewöhnlich zeitiger Termin. Aber wegen der frühen Sommerferien in diesem Jahr wurde er so festgelegt. Bis zu 150 Teams können teilnehmen. Meldeschluss ist am 20. Juni per Mail beim Triathlon Club Merseburg als Ausrichter.

Tatsächlich ist die Vorbereitung des Wettkampfes komplett Vereinssache. „Aber da bauen wir auf unsere gewachsene Erfahrung. Wir wissen, wen man ansprechen muss“, sagt Michael Hartung, der Vorstandsmitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Und das sind unterm Strich um die 100 Personen, schätzt er.

Zu 30 bis 40 Vereinsmitgliedern, die als Helfer benötigt werden, kommen örtliche Feuerwehrmitglieder und Polizei zum Absichern der Strecke. Weil die Hasse keinen Bademeister mehr stellt, musste sich der Triathlon Club in diesem Jahr auch um diesen Posten kümmern. Eine Zusammenarbeit mit der DLRG wurde vereinbart.

„Und was wären wir ohne unseren Stamm an Mitgliedern vom SV Braunsbedra“, betont Michael Hartung weiter. Eine Gruppe von Frauen, inzwischen Seniorinnen, unterstütze den Firmenteam-Triathlon seit Jahren und leiste eine super Arbeit. „Die Älteste ist inzwischen über 80 Jahre alt und immer noch dabei. Zwischen uns herrscht einfach ein herzliches Verhältnis“, schwärmt er.

Die Strecke an sich hat sich nicht verändert. Nach dem 700-Meter-Schwimmen in der Hasse kommt rund um den ehemaligen Tagebau das 30-Kilometer-Radfahren und der abschließende 6,6-Kilometer-Lauf. Allerdings macht der in letzter Zeit gesunkene Wasserspiegel der Hasse – die Einspeisung aus dem Tonwerk findet nicht mehr statt – dem Triathlon Club Sorgen. „Das beeinträchtigt den Wettkampf. Wir müssen mit dem Start für die Schwimmer immer weiter nach hinten rutschen. Dadurch ist das abzusichernde Feld nicht mehr so kompakt“, erklärt Michael Hartung.

Der Triathlon Club hofft am Ende auf mehr Teams am Start als 2023, als es 85 waren. Die Infra Leuna geht mit gutem Beispiel voran. Allein dieses Unternehmen stellt nämlich zehn Teams. Und natürlich sollen möglichst viele Zuschauer kommen, um die Hobbysportler anzufeuern, wünscht sich Michael Hartung. „Es geht um Spaß. Das ist die Hauptsache.“