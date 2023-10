So kommen auch Senioren mit Rollator und Rollstuhl gut von A nach B. MDV und PNVG erklären in Merseburg, worauf man beim Ein- und Aussteigen achten sollte.

Merseburg/MZ - Manuela Schäfer vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) macht vor, wie man mit einem Rollator in den Bus einsteigen sollte. „Wenn die Haltestelle nicht barrierefrei ist, es also eine kleine Stufe vom Gehweg in den Bus gibt, dann kann man den Fußhebel am Rollator treten“, erklärt sie. Damit würde sich der Rollator vorn leichter anheben lassen. „Dann schiebt man den Rollator in den Bus, benutzt die Feststelltaste, damit er nicht wegrollen kann und steigt dann hinterher.“