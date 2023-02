Merseburg/MZ/dpa/matz/guc - Große Aufregung herrschte am Donnerstag von Nachmittag bis in den späten Abend hinein in Merseburg-West. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt waren zum gemeinsamen Einsatz wegen eines 25-jährigen Merseburgers ausgerückt, der andere Menschen bedroht haben soll. Am Abend musste das Sondereinsatzkommando den Mann dann aus seiner Wohnung holen. Begleitet wurde der Einsatz in dem Wohngebiet von zahlreichen Schaulustigen, die über Stunden dort ausharrten.

