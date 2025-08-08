Kurz vor Ferienende herrscht in den Schulen im Saalekreis schon Hochbetrieb. Zwei Schulleiter aus Zöschen und Bad Dürrenberg erklären, was vor Unterrichtsstart alles passiert, wie man mit nur 86 Prozent Lehrerversorgung einen Stundenplan füllt und was sie sich vom neuen Bildungsminister Riedel erhoffen.

Schulstart im Saalekreis: „Wie plant man einen Stundenplan, wenn jede achte Lehrerstunde fehlt?“

Zöschen/Bad Dürrenberg/MZ. - Das neue Schuljahr hat noch gar nicht anfangen, da musste Henrik Amende schon die erste Matheaufgabe lösen. Die Problemstellung für den Leiter der Gemeinschaftsschule Zöschen: Wie deckt man den ganzen Stundenplan mit Unterricht ab, wenn man nur 86 Prozent der notwendigen Lehrerstunden zur Verfügung hat?