Die Gemeinschaftsschulen „Johann Gottfried Borlach“ in Bad Dürrenberg und Bertold Brecht in Zöschen (Leuna) müssen ihre Organisationsform ändern. Was das für die künftigen Abiturienten bedeutet.

Merseburg/Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - An der Gemeinschaftsschule „J. G. Borlach“ in Bad Dürrenberg gibt es nicht genügend Schülerinnen und Schüler, um regulär eine eigene 11. Klasse aufmachen zu können. 33 bisherige Sekundarschüler interessieren sich dafür, den Weg bis zum Abitur an dieser Schule weiterzugehen. Absolutes Minimum sind aber 55. Dafür könnte man an einer Gemeinschaftsschule eine Ausnahmegenehmigung bekommen.