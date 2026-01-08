56 Millionen Euro erhält der Saalekreis aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes. Nun hat die Kreisverwaltung zehn Projekte vorgelegt, für die sie 2026 das (erste) Geld ausgeben will.

Schulen, Straßen und mehr: Dafür will der Saalekreis die Millionen vom Bund ausgeben

Die Luppe-Brücke bei Tragarth genügt nicht mehr heutigen Ansprüchen.

Merseburg/MZ. - „Das Gesetz hat eine Laufzeit von zwölf Jahren. Deshalb müssen wir nicht in Panik verfallen und alle 56 Millionen Euro gleich ausgeben“, sagt Landrat Hartmut Handschak (parteilos). „Aber wir wollten 2026 auch nicht einfach verstreichen lassen.“ Deshalb hat die Verwaltung für kommenden Mittwoch zum Sonderkreistag geladen. Einzige Vorlage dafür: wofür der Kreis in diesem Jahr einen ersten Teil seiner Mittel aus dem Infrastrukturpaket des Bundes ausgeben will.