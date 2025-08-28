Schritt in die Selbstständigkeit gewagt Die Querfurterin Maria Bröschke hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht
Seit einem Jahr betreibt die 37-jährige Maria Bröschke den Beauty-Salon „MB Beauty Time“ in der Klosterstraße in Querfurt. Wie alles begann, was sich seitdem verändert hat und warum es keine festen Öffnungszeiten gibt.
Aktualisiert: 29.08.2025, 14:54
Querfurt/MZ. - Das erste Jahr in ihrem eigenen Beauty-Geschäft sei wie im Flug vergangen, sagt die 37-jährige Maria Bröschke. Im August 2024 hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und mit dem Laden „MB Beauty Time“ in der Klosterstraße 3 in Querfurt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. „Bis heute habe ich dies nicht bereut“, so die Querfurterin.