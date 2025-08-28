Seit einem Jahr betreibt die 37-jährige Maria Bröschke den Beauty-Salon „MB Beauty Time“ in der Klosterstraße in Querfurt. Wie alles begann, was sich seitdem verändert hat und warum es keine festen Öffnungszeiten gibt.

Die Querfurterin Maria Bröschke hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht

Chefin Maria Bröschke (l.) und ihre Kollegin Annett Steiner sind das Team von „MB Beauty Time“ in Querfurt.

Querfurt/MZ. - Das erste Jahr in ihrem eigenen Beauty-Geschäft sei wie im Flug vergangen, sagt die 37-jährige Maria Bröschke. Im August 2024 hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und mit dem Laden „MB Beauty Time“ in der Klosterstraße 3 in Querfurt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. „Bis heute habe ich dies nicht bereut“, so die Querfurterin.