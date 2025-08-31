weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Bauarbeiten der Deswa: Zwei Straßen werden zu Sackgassen - Diese Kreuzung in Dessau wird ab Montag teilweise gesperrt

Bauarbeiten der Deswa Zwei Straßen werden zu Sackgassen - Diese Kreuzung in Dessau wird ab Montag teilweise gesperrt

Bei der großen Baumaßnahme in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau gibt es „eine unvorhersehbare Störung im unterirdischen Bauraum“.

31.08.2025, 10:15
Die Kreuzung Ferdinand-von-Schill-Straße zur Hans-Heinen-Straße und zur Johannisstraße wird teilweise gesperrt.
Die Kreuzung Ferdinand-von-Schill-Straße zur Hans-Heinen-Straße und zur Johannisstraße wird teilweise gesperrt. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Für die große Baumaßnahme in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau muss dort kurzfristig die Kreuzung zur Hans-Heinen-Straße und zur Johannisstraße teilweise gesperrt werden. Darüber hat die Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (Deswa) informiert.