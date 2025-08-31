Bei der großen Baumaßnahme in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau gibt es „eine unvorhersehbare Störung im unterirdischen Bauraum“.

Zwei Straßen werden zu Sackgassen - Diese Kreuzung in Dessau wird ab Montag teilweise gesperrt

Die Kreuzung Ferdinand-von-Schill-Straße zur Hans-Heinen-Straße und zur Johannisstraße wird teilweise gesperrt.

Dessau/MZ. - Für die große Baumaßnahme in der Ferdinand-von-Schill-Straße in Dessau muss dort kurzfristig die Kreuzung zur Hans-Heinen-Straße und zur Johannisstraße teilweise gesperrt werden. Darüber hat die Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (Deswa) informiert.