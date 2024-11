Schkopau/MZ. - Auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport konnte Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) keine Entwarnung geben, was das in der vergangenen Woche plötzlich aufgetauchte 2,1-Millionen-Euro-Defizit im Haushaltsentwurf für 2025 betrifft. Danach gefragt, antwortete Ringling: „Das werden wir wohl im Januar in einer Haushaltsbereinigungssitzung erst gänzlich ausmerzen können.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.