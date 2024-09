Bei einer Schießerei an einer Tankstelle in Merseburg wurde ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen den vermeintlichen Schützen erhoben.

Nach Schießerei an Tankstelle in Merseburg: Anklage wegen versuchtem Totschlag

An dieser Tankstelle in Merseburg wurde im Juni ein 43 Jahre alter Mann niedergeschossen. Der mutmaßliche Täter steht jetzt vor Gericht.

Merseburg/MZ. - Die Schießerei an einer Tankstelle in Merseburg-Meuschau Mitte Juni landet vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Halle hat nun Anklage gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erhoben. Das Landgericht Halle bestätigte am Freitag den Eingang der Anklageschrift. Einen Verhandlungstermin gibt es aber noch nicht.