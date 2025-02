Überraschende Wendung im Tankstellen-Prozess in Merseburg: Warum die Verteidigung nun weiteren Zeugen hören will.

Schießerei-Prozess Merseburg geht überraschend in Verlängerung

Nach Schießerei in Merseburg

Tankstellenschießerei in Merseburg im Juni 2024: Ein Mann wurde dabei durch mehrere Schüsse schwer verletzt.

Halle/Merseburg/MZ. - Der Prozess um die Schießerei an einer Merseburger Tankstelle am 19. Juni vergangenen Jahres geht überraschend in die Verlängerung. Eigentlich sollten sich die Beteiligten auf ein Urteil einstellen. Nun verlangte die Verteidigerin des Angeklagten B. die Anhörung eines weiteren Zeugen.