Nach Schießerei in Merseburg Warum es zu den Schüssen in Merseburg kam: Täter und Schwägerin in Tränen

Im Prozess um die Schießerei an der Tankstelle in Merseburg wird es emotional. Die Frau des Bruders des Angeklagten schildert, was an verschiedenen Tagen passiert ist und welche Angst sie hatten.