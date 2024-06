Über Jahre diskutierte Bad Dürrenbergs Stadtrat wie der Einzelhandel dort künftig aussehen soll. Dann entschied man sich in der Solestadt für die Sanierung der Salinapassage. Im Herbst stellte der Eigentümer die Pläne vor. Doch jetzt hat er das Einkaufszentrum überraschend verkauft.

Die Salinepassage in Bad Dürrenberg ist in die Jahre gekommen.

Bad Dürrenberg/MZ. - In der Unterhaltungsindustrie hat die Fortsetzung schon lange Konjunktur. Lockt ein Film oder eine Serie genügend Zuschauer vor Leinwand oder Bildschirm, folgt oft der nächste Teil, die nächste Staffel – selbst wenn die eigentliche Geschichte längst auserzählt ist. In Bad Dürrenberg gibt es seit Jahren ein ähnliches Phänomen, wenn auch eher zum Leidwesen des Publikums. Das Fortsetzungsdrama heißt dort „Einkaufszentrum“ und erfährt nun eine neue Wendung. Episodentitel: „Verkauf der Salinepassage“. Vor Ort sorgt der für Unsicherheit, was nun aus dem geplanten Umbau wird.