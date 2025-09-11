Der Saalekreis gibt 2025 noch mal fast sechs Millionen Euro mehr aus als geplant. Das hat der Kreistag beschlossen. Ein Profiteur ist das Basedowklinikum in Querfurt und Merseburg. Doch auch an anderer Stelle fließt zusätzliches Geld.

Merseburg/MZ. - Der Kreistag des Saalekreises bleibt bei seinem geschlossenen Rückhalt für das kommunale Carl-von-Basedow-Klinikum. Nachdem er in seiner Sitzung im Juli den Kreditrahmen für das Krankenhaus in Querfurt und Merseburg verlängert und auf zehn Millionen Euro ausgedehnt hatte, beschloss das Gremium am Mittwoch einstimmig, dem Basedow 2,5 Millionen Euro für Investitionen zu geben. Dieses will das Geld in neue Geräte investieren. Geschäftsführer Lutz Heimann hatte den Bedarf für dringend notwendige Investitionen in Bau und Technik zuletzt auf 30 Millionen Euro beziffert.