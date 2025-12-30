Im Saalekreis kippt der Markt für Altkleider: Private Firmen kommen nicht mehr hinterher, Container quellen über. Nun steigt die kreiseigene EGS ein. Was das für Querfurt, Bad Dürrenberg und die Gebühren bedeutet.

Saalekreis darf selbst Altkleider sammeln – droht den Bürgern jetzt eine Gebührenerhöhung?

Billige Mode, sinkende Nachfrage in Asien und Afrika, volle Container: Das Altkleider-System im Saalekreis wankt. Mit der EGS als neuem Sammler sollen Missstände behoben werden – doch die Kostenfrage bleibt heikel.

Merseburg/MZ. - Die kommunale Entsorgungsgesellschaft Saalekreis, kurz EGS, darf künftig selbst per Container Altkleider sammeln. Der Kreistag stimmte auf seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Änderung des Abfallentsorgungsvertrages zu. Dadurch soll den Kommunen im Kreis bei Krisen mit gebrauchten Textilien geholfen werden, denn das bisherige Entsorgungssystem ist ins Wanken geraten, was mancherorts zu sichtbarer Verschmutzung führt. Die Kosten dafür könnten am Ende aber bei den Einwohnern hängen bleiben.