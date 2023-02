Querfurt/MZ - Wer dieser Tage Cristiano Ronaldo sehen möchte, muss auf die arabische Halbinsel reisen. Oder alternativ nach Querfurt. Dort steht der Fußballstar in der Vitrine. Vermutlich aus Kostengründen aber nur als Abbild – im Dress der portugiesischen Nationalmannschaft und diesen ziert als Logo des Verbandes das Kreuz des Christusordens. „Auch in Südamerika gibt es viele Fußballvereine, die das im Wappen haben“, erklärte Jan Stenzel, amtierender Museologe auf der Burg Querfurt. Er hat die dort am Donnerstag eröffnete Ausstellung „Ritterorden in der Gegenwart“ miterarbeitet.

