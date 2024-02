In Merseburg-Süd war Montagnachmittag die Straße des Friedens drei Stunden lang gesperrt. Auf einem Parkplatz war ein herrenloser Koffer gefunden worden. Spezialkräfte der Polizei aus Magdeburg kamen zum Einsatz.

Polizeieinsatz in Merseburg

Merseburg/MZ. - Ein herrenloser brauner Koffer beschäftigte in Merseburg Montagmittag für mehrere Stunden die Polizei. Er wurde in Süd in der Straße des Friedens auf dem Parkplatz der Südparkpassage entdeckt.