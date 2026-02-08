Kehrt der Saalekreis 2027 auf die Messe unter dem Berliner Funkturm zurück? Der Kreistag will das noch im Frühjahr diskutieren und muss auch entscheiden, ob der Auftritt ausgebaut werden soll.

Der Saalekreis zieht eine positive Bilanz mit seiner Präsenz auf der Grünen Woche in Berlin.

Merseburg/MZ. - „Der Saalekreis hat gewirkt“, resümierte Sven Czekalla den Auftritt der Region auf der Grünen Woche in Berlin. Der Vorsitzende des Umweltausschusses des Kreistages sprach sich am vergangenen Mittwoch in der gemeinsamen Sitzung mit dem Wirtschaftsausschuss für eine erneute Teilnahme an der Agrar- und mittlerweile teils auch Tourismusmesse aus. „Wir sollten die Entscheidung schnell treffen.“