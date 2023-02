In den vergangenen Jahren haben immer wieder Randalierer den Kurpark in Bad Lauchstädt heimgesucht. Im Herbst zerstörten sie etwa Bänke und Lampen. Repariert werden die vorerst nicht, auch weil die Parkleitung andere Prioritäten setzt. Zum Beispiel: mehr Sicherheit.

Merseburg/MZ - Wer sich in den kommenden Monaten beim Spaziergang durch den hinteren Teil des Lauchstädter Kurparks mal setzen möchte, sollte am besten einen Klappstuhl mitbringen. Vandalen hatten im Herbst zum wiederholten Male die hölzernen Sitzflächen beschmiert und zerschlagen. René Schmidt, Geschäftsführer der Kuranlagen, hat sie bisher nicht erneuern lassen und will es auch vorerst nicht. Seine Prioritäten liegen derzeit anderswo. Geld braucht er etwa, um die Wegedecke vor den Kolonnaden zu sanieren. „Da kann ich nicht noch 10.000 Euro für Bänke ausgeben, die in sechs Wochen wieder zerschlagen werden.“