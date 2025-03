In Bad Dürrenberg-Kirchfährendorf im Saalekreis haben unbekannte Täter eine Firma komplett ausgeplündert. Drei Kleintransporter, Tiefbaumaschinen und Elektrowerkzeuge wurden in der Nacht gestohlen.

Raubzug in Bad Dürrenberg: Täter stehlen drei Transporter und Baugeräte

Bad Dürrenberg/MZ/MIT. - Unbekannte Diebe haben eine Firma in der Leunaer Straße im Bad Dürrenberger Ortsteil Kirchfährendorf in der Nacht zu Donnerstag regelrecht ausgeplündert: Wie die Polizei erst am Abend mitteilte, ließen die Täter drei Kleintransporter sowie mehrere Tiefbaumaschinen und Elektrowerkzeuge mitgehen.

Schadenshöhe nach Diebstahl in Bad Dürrenberg noch unklar

Die Schadenshöhe sei noch unklar. Zu Details, wie die Diebe in das Objekt eingedrungen sind, wollte sich eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Polizei ermittelt nach Transporter-Diebstahl in Kirchfährendorf

Kriminaltechniker hätten am Donnerstag Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.