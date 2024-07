Unbekannten stehlen Geldautomaten aus Tankstelle in Merseburg Meuschau und erbeuten fünfstellige Summe. Wer hat das Fluchtauto gesehen oder etwas Auffälliges bemerkt?

Tankstelle in Merseburg ausgeraubt

Unbekannte sind in eine Tankstelle in Merseburg-Meuschau eingebrochen und haben einen Geldautomaten gestohlen.

Merseburg/MZ. - Die Räuber kamen morgens um drei und brachen in die Tankstelle in Merseburg-Meuschau an der B 181 ein. Die Beute: ein kompletter Geldautomat. Der verursachte Schaden inklusive des geraubten Geldes liegt laut Polizei im sehr hohen fünfstelligen Bereich.