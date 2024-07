Einbrecher haben eine Shell-Tankstelle in Merseburg ins Visier genommen und einen Geldautomaten gestohlen.

Diebstahl in Shell-Tankstelle in Merseburg: Einbrecher klauen Geldautomaten

in der Straße Amtshäuser in Merseburg ist ein Geldautomat gestohlen worden. Symbolbild: dpa

Merseburg/DUR/us. - Zu einem Einbruch in eine Shell-Tankstelle ist es am Mittwochmorgen in Merseburg im Saale-Kreis gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brachen bislang Unbekannte kurz nach 3 Uhr in die Tankstelle in der Straße Amtshäuser ein und stahlen einen Geldautomaten. Wer die Täter waren und wie hoch der bei dem Einbruch entstandene Schaden ist, sei derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, heißt es.