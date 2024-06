Bei Schüssen an einer Tankstelle in Merseburg sind drei Menschen verletzt worden. Einen Zusammenhang zum deutschen EM-Spiel sehen Ermittler nicht.

Die Polizei sichert Spuren an einem Tatort an einer Tankstelle in Merseburg.

Merseburg - Nach Schüssen auf dem Gelände einer Tankstelle in Merseburg am Mittwochabend geht die Staatsanwaltschaft von einer Tat im familiären Bereich aus. Täter und Opfer würden sich kennen, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Halle am Donnerstagmorgen mit. Einen Zusammenhang zum parallel stattfindenden EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn hatte die Polizei am Mittwochabend bereits als unwahrscheinlich bezeichnet. Der mutmaßliche Täter befinde sich in Untersuchungshaft, derzeit werde ein Haftantrag geprüft.

Am Abend waren nach Polizeiangaben drei Personen durch mehrere Schüsse verletzt worden, eine davon schwer. Der Tatverdächtige sei kurz nach den Schüssen gestellt und festgenommen worden. Somit habe eine Gefährdung weiterer Personen ausgeschlossen werden können.