Querfurts Klärwerk rückt näher

Stadt erhält 430.000 Euro vom Bund für konkrete Planungen. Mit deren Hilfe soll der Rat über den Neubau an der Merseburger Straße entscheiden.

Querfurt/MZ. - Die Stadt Querfurt pumpt ihr Abwasser derzeit 20 Kilometer über den Berg bis nach Karsdorf. Ein teurer und energieaufwendiger Weg, der zudem noch über eine havarieanfällige Druckleitung führt. Deshalb hegt die Stadt schon länger den Wunsch nach einem eigenen Klärwerk. Dessen Umsetzung ist sie nun ein gutes Stück näher gerückt.