Querfurt lädt am Samstag, 20. September, zum 28. Bauernmarkt ein. Mit „Tage voller Lebensfreude“ ist das Programm überschrieben, denn von Donnerstag bis Sonntag ist einiges in der Quernestadt los.

Von frischen Äpfeln über Biohonig bis hin zum Straußenei: Die Angebotspalette beim Querfurter Bauernmarkt ist groß.

Querfurt/MZ. - Am Querfurter Bauernmarkt gefällt ihr, dass ganz viele Menschen aus der Stadt zusammen sind, sagt die zwölfjährige Luna. Sie, ihre Zwillingsschwester Mia sowie die elfjährigen Mädchen Liah und Marie werden am Samstag, 20. September, beim 28. Bauernmarkt in der Quernestadt auf alle Fälle wieder mit dabei sein. Seit mehreren Jahren repräsentieren sie im Dirndl gekleidet zu diesem Fest die Tradition und Kontinuität von Landwirtschaft und Gewerbe in der Region.