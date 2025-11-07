Ein 28-Jähriger aus Querfurt steht wegen mutmaßlichen Drogengeschäften vor Gericht. Am ersten Prozesstag sagte er jedoch aus, dass er von dem illegalen Treiben gar nichts wusste. Was derweil ein Informant der Polizei zu sagen hatte.

Prozessauftakt in Halle: Gehörte ein 28-Jähriger Mann zu einer Drogenbande?

Ein 28-Jähriger muss sich seit Freitagmorgen vor dem Landgericht Halle wegen dem mutmaßlichen Handel mit Crystal Meth verantworten.

Querfurt/Halle/MZ. - Am Freitagmorgen wurde der Prozess gegen einen 28-Jährigen aus Querfurt wegen dem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum bandenmäßigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor dem Landgericht Halle eröffnet. Der Angeklagte soll ein Betäubungsmittelzwischenverkäufer einer in Sachsen-Anhalt und Teilen Sachsens agierenden Betäubungsmittelbande gewesen sein, verlies die Staatsanwaltschaft aus der Anklageschrift. Er soll von dem Bandenchef, der gesondert verfolgt wird, und dessen Kurieren Rauschgiftlieferungen auf Kommissionsbasis erhalten und diese eigenverantwortlich weiterverkauft haben.