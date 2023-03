Ein 32-Jähriger wurde beschuldigt, in Merseburg-Süd Feuer gelegt zu haben. Mehrere Menschen waren in Gefahr, und es entstand hoher Sachschden. Warum der Angeklagte bald ein freier Mann ist.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Merseburg

Merseburg/Halle/MZ - Das Gesicht des Staatsanwalts spricht Bände, als der Richter das Urteil verkündet. Keine zwei Stunden zuvor hat der Vertreter der Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft für den Angeklagten gefordert, der nach Meinung der Behörde im Sommer 2021 ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Merseburg-Süd gelegt und dabei einen Schaden von 170.000 Euro verursacht haben soll.