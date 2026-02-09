Regelmäßig kommen Zahnärzte vom Saalekreis in Kindertagesstätten und Schulen. Dabei zeigt sich, dass die Tendenz zu gesünderen Zähne zwar erkennbar ist, aber noch besser sein könnte.

Merseburg/MZ. - Dank des Krokodils und einem gewissen Spieltrieb der Kinder machen am Ende doch fast alle den Mund auf, wenn die Zahnärzte des Landkreises einen Blick auf die Zähne werfen will. Angelika Maser und ihr Team besuchen regelmäßig Kitas, Grundschulen, Förderschulen und zum Teil auch weiterführende Schulen in den Klassenstufen fünf und sechs im gesamten Saalekreis, um sich die Gebisse der Kinder genauer anzuschauen. Die Prophylaxe ist wichtig, lässt sie doch frühzeitig erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Und sie zeigt Wirkung, glaubt Maser.