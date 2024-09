Hobbymalerin Regina Stefan wird erstmals in der neu gestalteten Rathausgalerie in Bad Lauchstädt ausstellen.

Bad Lauchstädt/MZ - - Sie sei schon aufgeregt, sagt die Lauchstädterin Regina Stefan. Es steht für sie eine Premiere an: Die 69 Jahre alte Hobbymalerin wird zum ersten Mal einige ihrer Bilder öffentlich präsentieren. Sie stellt diese in der neu gestalteten Rathausgalerie der Goethestadt aus, die am Sonntag, 29. September, offiziell eröffnet wird. Bereits am Vorabend besteht die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzusehen. Die Hobbymalerin sagt über ihre Bilder: „Sie versprühen durch die Farbwahl Leichtigkeit und Frohsinn.“