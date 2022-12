Polizei sucht Täter nach Raub in Merseburg

Merseburg/MZ - Ein unbekannter Täter soll am Freitag, 9. Dezember, in Merseburg zwei Frauen bedroht und eine Geldbörse gestohlen haben. Die Tat soll sich gegen 20.45 Uhr unter dem Tunnel auf der B 91 zwischen Ikarusstraße und Thiethmarstraße ereignet haben. Anschließend floh der Täter in Richtung Thietmarstraße/Albrecht-Dürer-Straße. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Der Täter soll 15 bis 17 Jahre, schlank und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er soll einen dunklen Teint und nahezu schwarze Haare geformt zu „Rastalocken“ haben und Deutsch mit Akzent sprechen. Auffällig seien viele Ringe an beiden Händen. Zur Tatzeit soll er dunkle oder graue Kleidung sowie dunkle Schuhe getragen haben.Hinweise an das Polizeirevier Saalekreis unter Tel.: 03461/44 60