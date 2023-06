Feuerwehreinsatz am Badesteg Löpitz Polizei bestätigt männliche Leiche im Wallendorfer See

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagnachmittag am Wallendorfer See im Einsatz. Nahe der Schkopauer Ortschaft Löpitz wurde eine Leiche entdeckt und geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.