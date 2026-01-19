In der Nacht zu Dienstag waren am Nachthimmel über dem Saalekreis nicht nur Sterne zu sehen. Polarlichter zeigten sich. Woran liegt das und gibt es eine baldige Wiederholung?

Polarlichter über dem Saalekreis: Seltenes Schauspiel am Nachthimmel - mit Fotos

Spergau/MZ - Ein satter grüner Streifen in Richtung Norden - der war am späten Montagabend vielerorts im Saalekreis zu sehen. Dahinter steckte keine Lichtverschmutzung etwa durch die nahen Großstädte oder den Flughafen Leipzig-Halle. Nein, Polarlichter haben es bis nach Mitteldeutschland geschafft. Ein seltenes Schauspiel.