Spielzeug aus dem Saalekreis Physiklehrer erfindet Wortuhren und Bastel-Bausätze – seine Kreationen gehen weltweit viral

Cornelius Franz aus Lettewitz im Saalekreis lebt ein Doppelleben als Lehrer und gefeierter Tüftler. Mit Wortuhren, beweglichen Lampen und Bausätzen aus seiner DKM Kreativwerkstatt begeistert er Bastler in aller Welt.

Von Beate Reinke 08.08.2025, 10:00
Blick in die Werkstatt eines Spielzeugmachers: Cornelius Franz aus Lettwitz setzt auf moderne Technik bei der Spielzeugherstellung und übernimmt auch Auftragsarbeiten wie CNC-Fräsen oder Laser-Cutting.
Blick in die Werkstatt eines Spielzeugmachers: Cornelius Franz aus Lettwitz setzt auf moderne Technik bei der Spielzeugherstellung und übernimmt auch Auftragsarbeiten wie CNC-Fräsen oder Laser-Cutting. (Foto: Beate Reinke)

Wettin-Löbejün/MZ. - Hinter einer historischen Mauer in Lettewitz (Wettin-Löbejün) liegt das Zuhause des Spielzeugmachers Cornelius Franz und seiner Familie. In seinem Reich hat der Tüftler vielem seinen Stempel aufgedrückt – ganz im Zeichen von Individualität, Originalität und Einfallsreichtum.