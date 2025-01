Saalekreis/MZ. - Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Das betrifft seit Anfang dieses Jahres nun vor allem auch Handwerksbetriebe in ganz Deutschland. Seit dem Jahreswechsel ist nämlich die E-Rechnung für umsatzsteuerpflichtige Geschäfte zwischen zwei in Deutschland ansässigen Unternehmen Pflicht. Das erklärte das Bundesministerium für Finanzen im Oktober des vergangenen Jahres in einem Schreiben. Umsätze an private Endverbraucher sind von der Pflicht ausgeschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.