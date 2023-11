Kitas und Kinderheimen fehlen nicht nur im Saalekreis Mitarbeiter. Dabei wollen viel junge Menschen Erzieher oder Sozialarbeiter werden. Allein an der Hochschule Merseburg gibt es zehn Mal mehr Bewerber als Studienplätze. Warum werden die Kapazitäten angesichts des Fachkräftemangels nicht erhöht?

In Kindereinrichtungen herrscht vielerorts Personalmangel.

Merseburg/Halle/MZ. - „Die Lage spitzt sich dramatisch zu“, warnte Maren Köhler vor kurzem vor einem Personalmangel. Die Leiterin der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft „Am Schloßpark“ in Mücheln und Großkayna schlug im Auftrag der Träger der Hilfen zur Erziehung, also etwa der Heime, im Saalekreis Alarm. Denn die haben immer größere Schwierigkeiten, freie Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen. Und sie sind nicht allein. Auch andernorts im sozialpädagogischen Bereich klemmt es. Kommunen und freie Träger haben schon seit Jahren Probleme, genügend Kräfte für ihre Kitas, Krippen und Horte zu finden. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln identifizierte die Branche als die mit dem bundesweit größten Fachkräftemangel.