Das Geiseltalsee-Strandbad in Mücheln-Stöbnitz zählte dieses Jahr rund 68.000 Gäste. Wie könnte die Stadt von ihnen finanziell profitieren, darüber wurde im Hauptausschuss diskutiert.

Positive Badesaison-Bilanz am Geiseltalsee

Mücheln/MZ - Dieser Sommer hat es gut gemeint mit Wasserratten. Am Geiseltalsee-Strand in Mücheln-Stöbnitz zählte die für die Aufsicht der Badegäste zuständige DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee 153 Badetage, an denen die Mitglieder ihren ehrenamtlichen Dienst verrichteten.