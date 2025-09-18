Nach dem Variantenvergleich in Bad Dürrenberg scheint nur noch ein Standort realistisch. Doch auch dessen Aufwertung ist nach dem ersten Vorschlag noch viel zu teuer.

Ohne Glanz und Glitzer: Solestadt muss Kosten für Neubau senken

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Mitarbeiter des Bauhofes und des Grünflächenamtes der Stadt Bad Dürrenberg sollen in Zukunft einen gemeinsamen Standort bekommen. Es braucht neue Lösungen, die die Verwaltung nun einem ersten Variantenvergleich unterzogen hat. Die vorgestellten Ideen lassen erwarten, dass das Projekt nicht mit den veranschlagten 1,7 Millionen Euro zu stemmen ist. Stadträte und Verwaltung wollen sparen.