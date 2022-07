Was es mit Yoga auf dem SUP-Board auf sich hat

Eine Yoga-Lehrerin aus Bad Sulza bietet am Strand Stöbnitz am Geiseltalsee eine Kombination aus Fitnesstraining und Entspannung. Wie sie auf die Idee kam und wer sie unterstützt.

SUP-Yoga bietet Sandra Stock seit diesem Sommer am Geiseltalsee-Strand in Mücheln-Stöbnitz an.

Mücheln/MZ - Yoga kennt man, Stand Up Paddling (SUP) auch. Aber als Kombination? Sandra Stock hat diese Idee an den Geiseltalsee mitgebracht und bietet jetzt im Sommer immer freitagabends um 17.30 und 19 Uhr zwei Kurse am Strand in Mücheln-Stöbnitz an.