Die ehemalige Hip Hop-Profitänzerin Lisa Jung hat in Braunsbedra ein Tanzstudio eröffnet. Wie die Leiterin des örtlichen Kinder- und Jugendzentrums dazu kam.

Neueröffnung: Fitness, Yoga und Tanzen in Braunsbedra

Lisa Jung bietet in ihrem neuen Tanzstudio für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunsbedra eine bewegte Pause an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Lisa Jung steht vor einer Gruppe Frauen. Die 34-Jährige erklärt Schritt für Schritt, was sie machen sollen und zeigt die Bewegungen vor. Rhythmische Musik erfüllt den hellen Raum des neuen Tanzstudios „s’move“ in Braunsbedra. „Die Rückmeldungen bisher sind positiv“, sagt Jung. In Braunsbedra gibt es laut der Trainerin kein vergleichbares Angebot.