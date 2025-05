Querfurt/MZ. - Die Chance, eine Videoüberwachung auf dem neuen Burgspielplatz in Querfurt zu installieren, steht gut. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt habe der Stadt auf ihre Anfrage hin eine positive Stellungnahme abgegeben, berichtete Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) in der Stadtratsitzung. „Das heißt, wir haben grünes Licht für eine Videoüberwachung“, sagte er und fügte an: „Allerdings nur in dem Zeitfenster, wo er verschlossen ist, also in den Nachtstunden.“

