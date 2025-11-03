Frischer Wind in Leuna: Thomas Liebers hat „Yolu’s Späti“ in der vergangenen Woche übernommen. Was ihn dazu bewogen hat und welche Ideen er für sein neues Geschäft hat.

Leuna/MZ. - Die Regale sind prall gefüllt. Dort finden sich Chips, Süßkram, Energydrinks, Mate, Limonaden und alles, was zu einem Späti dazugehört. So kennen die Kunden „Yolu’s Späti“ in der Leunaer Rathausstraße seit der Eröffnung zu Beginn des Jahres. Seit der letzten Woche weht jedoch frischer Wind in dem Laden – und das in Form eines neuen Inhabers. Thomas Liebers hat den Späti jüngst übernommen, nachdem die vorherige Besitzerin im September in den sozialen Medien bekanntgab, den Späti aus Zeit- und Kraftgründen abgeben zu wollen. Mit Liebers war schnell ein Nachfolger gefunden.