Die Reinigungsfirma „Beam and Clean“ aus Merseburg hat in Leuna eine neue Niederlassung eröffnet. Zudem sorgt ein zweiter Geschäftsführer für ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen.

Neuer Glanz in Leuna: „Beam and Clean“ eröffnet Niederlassung am Chemiestandort

Leuna/MZ. - Ein kleiner Farbtupfer ziert seit kurzem die Briefkastenfront vor Eingang fünf des Chemiestandorts am Haupttor in Leuna. Zwischen all den weißen Fächern sticht der pinke Briefkasten von der Reinigungsfirma „Beam and Clean“ aus Merseburg klar hervor. Diese hat am Freitag ihre neue Niederlassung in Leuna eröffnet.