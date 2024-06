Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ. - Der Zufall wollte es so, dass Kersten Kottnik nun ein neues Kapitel in Leuna beginnt. Nach 20 Jahren in Jena ist der 44-Jährige in die Chemiestadt gewechselt. Dort ist er seit diesem Monat Geschäftsführer der Bildungsakademie Leuna (BAL) sowie der Interessengemeinschaft Bildung Leuna-Merseburg (IBLM). „Ich war gar nicht aktiv auf Jobsuche. Ich habe die Stellenausschreibung zufällig auf meinem Handy gesehen und dachte: Das ist genau das, was ich gerne mache“, erzählt Kottnik.