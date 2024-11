Die Instandsetzung des Denkmals in Erinnerung an den Dichter Johannes Schlaf in Querfurt ist abgeschlossen. Es war im vergangenen Jahr durch einen Unfall beschädigt worden.

Neue Zeitkapsel in Denkmal in Querfurt eingesetzt

Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) setzte die neue Zeitkapsel im Beisein von Mitgliedern des Altertums- und Verkehrsvereins in die Säule des Denkmals an der Friedhofskapelle ein.

Querfurt/MZ - - Das Johannes-Schlaf-Denkmal am Stadtfriedhof in Querfurt ist repariert worden. Doch bevor der letzte Stein in den Pfeiler kam, wurde von Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) im Beisein von Mitgliedern des Altertums- und Verkehrsvereins Querfurt und Umgebung eine neue Zeitkapsel eingesetzt. In dieser befinden sich laut dem Vereinsvorsitzenden Hartmut Lasse aktuelle Ausgaben von MZ und Stadtanzeiger, DDR-, BRD- und Euromünzen, Bild- und Textmaterial über den Querfurter Dichter Johannes Schlaf (1862–1941) sowie Kopien von Dokumenten, die in der vorherigen, in der Säule gefundenen Zeitkapsel steckten.