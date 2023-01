Neue Tagespflege in Lodersleben eröffnet

Im Querfurter Ortsteil hat die Pflegedienst Querfurt GmbH einen Neubau errichten lassen, in dem Senioren tagsüber betreut werden. Wie die Tagespflege eingerichtet ist, wie viele Plätze es gibt und was sich außerdem noch im neuen Gebäude befindet.

Lodersleben/MZ - Ein Feuer flackert im Kamin. Bequeme Sitzgruppen auf der einen Seite und ein langer Tisch mit Stühlen auf der anderen laden in dem großen, hellen Gruppenraum der neuen Tagespflege am Apfelweg in Lodersleben zum Beisammensein ein. Die Räumlichkeiten sind sehr wohnlich eingerichtet. „Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass es gemütlich ist“, sagt André Wichmann und seine Frau Silke, die Chefin der Pflegedienst Querfurt GmbH, ergänzt, „wie zu Hause“. An diesem Montag ist der Betrieb in der Tagespflege für Senioren in Lodersleben gestartet.