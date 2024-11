Mitte Dezember werden Querfurt, das Geiseltal und Merseburg an das S-Bahn-Netz um Halle und Leipzig angeschlossen. Ein Teil der Bahnhöfe auf der Strecke ist bereits frisch saniert, andere sollen folgen. Für den Halt Beuna ist sogar eine Verlegung im Gespräch.

Braunsbedra/MZ. - Der 15. Dezember wird ein wichtiger Tag für Merseburg, die Städte im Geiseltal, Nemsdorf-Göhrendorf sowie Querfurt. Sie alle werden dann mit der neuen S11 an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen. Im Stundentakt fahren die Züge von und nach Halle durch, der bisher meist notwendige Umstieg in Merseburg entfällt. Die S11 und die abgeschlossenen wie die geplanten Arbeiten entlang der Strecke waren daher auch ein Hauptthema bei der von FDP und CDU organisierten Veranstaltung zum Schienenverkehr unter dem Titel „Vorsicht an der Bahnsteigkante“.