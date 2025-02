Nach Abriss der alten Einrichtung im Herbst Neubau der Kita in Zöschen liegt gut im Plan

Seit September kommen die Kinder übergangsweise in einem Containerdorf unter. Sollte es so weitergehen auf der Baustelle, kann das Ziel, Weihnachten in der neuen Kita zu feiern, erreicht werden. Diese Bauschritte sind demnächst dran: