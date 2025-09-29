Reitclub Kötzschau bietet nicht nur Ringreiten Naturhindernisse überspringen und um die Wette reiten - Wo das jährlich großen Anklang findet

Bereits zum 31. Mal hat der Reitclub Kötzschau am Sonnabend zur Fuchsjagd geladen. Rund 150 Reiter und Zuschauer sind bei diesem Höhepunkt mit abschließendem Wettrennen dabei. Warum das weder etwas mit Jagd noch mit echten Füchsen zu tun hat.