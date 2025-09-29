weather wolkig
  4. Reitclub Kötzschau bietet nicht nur Ringreiten: Naturhindernisse überspringen und um die Wette reiten - Wo das jährlich großen Anklang findet

Bereits zum 31. Mal hat der Reitclub Kötzschau am Sonnabend zur Fuchsjagd geladen. Rund 150 Reiter und Zuschauer sind bei diesem Höhepunkt mit abschließendem Wettrennen dabei. Warum das weder etwas mit Jagd noch mit echten Füchsen zu tun hat.

Von Diana Dünschel 29.09.2025, 06:00
Als nach der Mittagspause Teil zwei der Fuchsjagd beginnt, nehmen die teilnehmenden 20 Reiter im Halbkreis Aufstellung, und die Jagdhornbläser aus Zweimen bringen erneut ein Ständchen. (Foto: Diana Dünschel)

Kötzschau/MZ. - Wenn der Reitclub Kötzschau zur Fuchsjagd einlädt, ist das Wort symbolisch gemeint. Die Veranstaltung hat weder etwas mit Jagd noch mit einem Fuchs zu tun. „Wir sind keine Jäger, wir sind Reiter“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Bredel.